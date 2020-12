Fa manovra sull'asse e provoca un incidente, due auto distrutte: 20enne in ospedale

ANCONA - Incidente stradale e traffico in tilt lungo l'Asse Nord-Sud, all'altezza dell'uscita di Tavernelle, in direzione sud. Lo schianto è avvenuto intorno le 13.40 ed a causarlo sarebbe stata una manovra azzardata da parte di una donna che ha poi coinvolto altre due auto, andate praticamente distrutte dopo l'impatto. Ad avere la peggio un ragazzo di 20 anni, trasportato in ospedale dagli operatori della Croce Gialla di Ancona. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia, per tutti i rilievi del caso, l'automedica ed i vigili del fuoco. Traffico bloccato per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO