Incidente sull'Asse | Perde il controllo dello scooter e finisce contro il guardrail: paura per un 20enne

ANCONA - Stava percorrendo l'Asse attrezzato quando all'altezza di Tavernelle, in direzione centro, ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il guardrail. E' successo questa mattina intorno alle 11.30.

Protagonista un 20enne che per fortuna non è caduto sull'asfalto. Nell'impatto contro le barriere si è però provocato una profonda lesione ad una caviglia. Sul posto l'automedica del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona; quest'ultimi hanno preso in cura il giovane e lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.