Sbanda mentre viaggia sull'Asse, nell'impatto si stacca una ruota. Donna in ospedale ed auto distrutta

ANCONA - Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l'Asse Nord-Sud, all'altezza della Guardia di Finanza. Per cause in fase di accertamento una donna di 75 anni ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro il guard rail. Nell'impatto uno pneumatico si è staccato dal veicolo. A prestare il primo soccorso è stato un medico del 118. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa di Ancona e l'ambulanza infermieristica. La donna è stata trasportata in ospedale con un codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

