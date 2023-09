Sbanda e perde il controllo dell'auto, paura lungo l'asse: semaforo e guardrail distrutti

Un possibile colpo di sonno sarebbe la causa dell’incidente avvenuto stanotte lungo l’asse attrezzato del capoluogo in prossimità dell’intersezione con via Bocconi. Un auto con a bordo il conducente, un ragazzo di ventitré anni, ha terminato la sua corsa sul guardrail portando via l’intero impianto semaforico. Sul posto sono intervenuti la Polizia e la Croce Gialla di Ancona, che ha condotto il guidatore all’Ospedale Regionale di Torrette con un codice di media gravità. A scongiurare il peggio, l’utilizzo delle cinture di sicurezza e l’apertura degli air bag del veicolo.

Si è reso necessario il trasporto al Pronto Soccorso del nosocomio anconetano anche per un ciclista trentaduenne caduto dal mezzo in via Giordano Bruno. Dopo aver provato a ripartire, il giovane si è fermato lungo via Flaminia, nei pressi di Piazza Rosselli, ed chiesto l’ausilio dell’ambulanza per gli accertamenti del caso nel vicino ospedale. I militi hanno inoltre prestato soccorso ad un pakistano di trentanni, trovato disteso a terra dolorante nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Ancona Centrale, nell’isola pedonale rialzata che divide la corsia degli autobus dalla carreggiata in direzione sud. E’ stato quindi trasportato all’Ospedale di Torrette con un codice di media gravità.