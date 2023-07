In sella allo scooter tampona una macchina e cade a terra, paura agli Archi per un 16enne

ANCONA - Stava viaggiando in sella al proprio scooter quando ha tamponato un'auto ed è finito a terra. L'incidente è avvenuto oggi, mercoledì 26 luglio, agli Archi. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e gli agenti della polizia locale. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato per accertamenti presso l'ospedale regionale di Torrette. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Il 16enne infatti lamentava soltanto un forte dolore alla spalla sinistra.