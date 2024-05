Schianto sull'Arceviese, il conducente di un suv estratto dalle lamiere

SENIGALLIA - Sono due i mezzi coinvolti nell'incidente stradale avvenuto questa mattina, alle 11.30, lungo la Strada Provinciale Arceviese. Per cause in fase di accertamento un suv si è scontrato con un furgoncino. L'autista del suv è rimastro incastrato tra le lamiere e per lui è stato necessario l'intervento dei vigili fuoco. Quest'ultimi lo hanno estratto dall'abitacolo e consegnato agli operatori del 118 per le cure del caso. Ferito anche il conducente dell'altro mezzo. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso.