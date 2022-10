Tremendo frontale tra furgone e pickup, paura lungo l'Arceviese: atterra l'eliambulanza

Incidente stradale oggi pomeriggio a Serra De’ Conti, lungo la SP 360 Arceviese. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone si è scontrato contro un pick up. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto estratto la persona al volante del furgone e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Intervenuto anche il 118 con l’eliambulanza. Icaro ha trasportato un ferito, con un codice rosso, all'ospedale regionale di Torrette. L'altro ferito invece è finito all'ospedale di Senigallia e non è in pericolo di vita.