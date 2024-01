Tamponamento all'incrocio, tre le auto coinvolte. Ci sono dei feriti: traffico bloccato

ANCONA - Tre auto coinvolte e due feriti. E' questo il bilancio del tamponamento avvenuto nel pomeriggio di oggi (venerdì) all'incrocio tra via Ungaretti e via Manzoni. Secondo una prima ricostruzione un automobilista avrebbe tamponato una Fiat 500. Quest'ultima sarebbe finita al centro dell'incrocio nel momento in cui stava arrivando un terzo veicolo. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, entrambe trasportate all'ospedale regionale di Torrette con codici di media gravità. Non sono in pericolo di vita. Intervenuti gli operatori della Croce Gialla, i vigili del fuoco e l'automedica del 118. Disagi alla circolazione per tutta la durata dei soccorsi.