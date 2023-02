Mancata precedenza, poi lo schianto. In ospedale una 27enne: strada chiusa al traffico

ANCONA - Incidente stradale questa mattina all'incrocio tra via Scrima e via Pesaro. A causare il sinistro, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata una mancata precedenza. Coinvolti due mezzi: una Fiat Panda ed una Fiat Punto.

Ad avere la peggio una ragazza di 27 anni che è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità. Non è per fortuna in pericolo di vita. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, la polizia local ed i vigili del fuoco. Strada chiusa al traffico per tutta la durata dell'intervento.