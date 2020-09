Incidente alla mensa universitaria, scontro tra due auto: paura per una donna

ANCONA - Attimi di paura questa mattina, intorno le 10, lungo via Pirandello, all'altezza della mensa universitaria. Per cause ancora da chiarire due auto si sono scontrate tra di loro.

Ad avere la peggio è stata una donna di 65 anni che è stata trasportata in buone condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 ed i vigili del fuoco. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.