Il furgone gira in via Conca, arriva uno scooter e lo centra in pieno. In ospedale un 30enne

ANCONA - Centra in pieno un furgone e viene sbalzato sull'asfalto. Paura ne primo pomeriggio di oggi per un giovane di 30 anni che, in sella al suo scooter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il ragazzo, per cause in fase di accertamento, si è schiantato contro un furgone che stava svoltando in via Conca. Il 30enne proveniva da Falconara in direzione Ancona e non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita.