Sbanda mentre va al lavoro e si schianta con un autobus, paura per un 26enne

Si trovava in via del Castellano quando ha sbandato ed è finito contro un autobus. Paura nel primo pomeriggio di oggi ad Ancona, dove un 26enne è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il giovane infatti era diretto al lavoro quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Punto, non riuscendo ad evitare l'impatto contro il mezzo pesante.

Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Per fortuna non è in pericolo di vita. Intervenuta anche la polizia municipale per tutti i rilievi del caso.