Centra una moto e finisce con l'auto nel giardino di una casa: c'è un ferito

ANCONA - A bordo della sua Fiat Punto centra in pieno una moto e poi finisce nel giardino privato di un'abitazione di via del Castellano. E' quanto successo in mattinata, intorno le 10.30.

Ad avere le peggio è stato il centauro, finito a terra dopo lo schianto. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale a bordo di un'ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita. Sta bene invece la conducente della Punto.