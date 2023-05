L'auto si ribalta davanti alle Poste, donna incastrata nell'abitacolo

ANCONA - Una donna di 50 anni è rimasta vittima di un incidente stradale in via Brecce Bianche. E' successo nel pomeriggio di oggi.

L'automobilista, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Audi e si è ribaltata, rimanendo incastrata nell'abitacolo. Sul posto la polizia municipale, i vigili del fuoco e gli operatori della Croce Gialla di Ancona. La 50enne è miracolosamente rimasta illesa e per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale.