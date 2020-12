Schianto in via Ascoli Piceno, due auto coinvolte: feriti in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in via Ascoli Piceno. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. A rimanere feriti i due conducenti che sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Sul posto la Croce Rossa di Ancona, l'automedica del 118, la polizia locale ed i vigili del fuoco. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO