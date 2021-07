Incidente sulla Variante, coinvolte due auto: arriva l'ambulanza con il rianimatore

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla Variante della SS16 in direzione Caffetteria, ad Ancona. Per cause ancora in fase di accertamento una Fiat 500 si è scontrata con una Volkswagen New Beetle. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118, i vigili del fuoco e l'ambulanza con il rianimatore che fa servizio insieme ad Icaro01. Proprio quest'ultima ha trasportato in gravi condizioni un 70enne al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Al nosocomio cittadino anche una ragazza di 30 anni, per lei un politrauma ma non è in pericolo di vita.