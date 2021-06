Terribile frontale vicino all'ospedale, auto distrutte: ci sono 4 feriti

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi (sabato) ad Ancona, lungo la variante della Statale 16 all'altezza dello svincolo per l'ospedale regionale di Torrette. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate frontalmente. Ci sarebbero quattro feriti, trasportati al vicino nosocomio con codici di media gravità. Sul posto Croce Rossa di Ancona, Croce Gialla di Ancona e Camerano, vigili del fuoco e forze dell'ordine.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO