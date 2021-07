Perde il controllo e si schianta davanti la Marina Militare: donna in ospedale

Incidente stradale quest mattina ad Ancona, in via Palombare, davanti alla caserma della Marina Militare. Una donna, classe 1950, ha perso il controllo del suo mezzo finendo la corsa contro due auto in sosta. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e poi trasportata in ospedale con un codice di media gravità. Per lei tanto spavento ma per fortuna non è in pericolo di vita.