Moto contro auto a Marina Dorica, paura per un centauro di 33 anni

ANCONA - Paura nella tarda mattinata di oggi a Marina Dorica dove una moto si è scontrata con un'auto. Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento, con il centauro che è rovinato a terra ed è rimasto ferito. Sul posto l'automedica del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona, che l'hanno soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità.

Un altro incidente è invece avveuto intorno le 15 in via Papa Giovanni XXIII, dove un 14enne è caduto mentre era in sella al suo scooter. Il giovane per fortuna non ha subito lesioni ed ha rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto anche i suoi genitori, arrivati dopo l'intervento della Croce Gialla di Ancona.