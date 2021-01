Ambulanza perde il controllo e si schianta con un albero, dentro 3 volontari: uno è grave

L'ambulanza della Croce Gialla di Agugliano stava percorrendo la strada che da Casine di Paterno porta verso il capoluogo dorico. Poi, all'altezza dell'incrocio per Barcaglione, ha perso il controllo e si è schiantata frontalmente con un albero. E' successo oggi pomeriggio, intorno le 17,30, ed un volontario è rimasto ferito.

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato il conducente dell'ambulanza, un 58enne con 30 anni di servizio nel volontariato, a perdere il controllo e schiantarsi con l'albero. A fianco a lui un collega mentre dietro, nella zona dove normalmente si trovano i pazienti, era presente un terzo volontario, di 20 anni. Quest'ultimo ha avuto la peggio e per lui sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale per un probabile trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche un'altra ambulanza della Croce Gialla di Agugliano, i vigili del fuoco e l'automedica. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO