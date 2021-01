Vola dalla bicicletta e prende in pieno un palo, paura per un ciclista: arrivano i soccorsi

FALCONARA - Era in sella alla sua bicicletta quando ha centrato un basamento posto sull'asfalto ed è rovinato a terra, non prima però di aver centrato in pieno un palo. E' questo quanto successo nella tarda mattinata di oggi, nella zona dell'aeroporto di Falconara.

L'uomo, 57 anni, è rimasto a terra ed è stato necessario l'intervento degli operatori della Croce Gialla di Ancona, allertati da alcuni passanti. Il ciclista è stato poi trasportato in codice giallo avanzato all'ospedale regionale di Torrette. Si trova in sala emergenza ma per fortuna non è in pericolo di vita.