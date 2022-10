Perde il controllo e si ribalta: automobilista incastrato tra le lamiere

OFFAGNA - Incidente stradale questa mattina in via del Vallone. Un'auto, per cause da chiarire, si è ribaltata ed all'interno il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto i vigili del fuoco che, in collaborazione con gli operatori del 118, sono riusciti ad estrarre il ferito per il successivo trasporto in ospedale. Intervenuti anche i carabinieri.