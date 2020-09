Perde il controllo e finisce sul marciapiede: giovane falciato dall'auto impazzita

NUMANA - Ha perso il controllo dell’auto ed è finita sul marciapiede, travolgendo un pedone. Incidente choc questa mattina nel centro storico di Numana.

Attorno alle 7,30 il veicolo condotto da una giovane del posto ha sbandato all’imbocco di piazza del Santuario, davanti alla gelateria Morelli, ed è finito fuori strada, distruggendo le fioriere, un distributore automatico di sigarette e centrando in pieno un turista di Parma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 27enne è stato soccorso dal 118, intervenuto con l’ambulanza infermieristica di Loreto e l’equipaggio della Croce Bianca di Numana. Un miracolato: le sue condizioni, infatti, non sono gravi. E’ stato trasportato all’ospedale di Torrette in codice giallo per le contusioni subite. Sul posto, i carabinieri e la polizia locale di Numana che procede con i rilievi: la giovane automobilista è risultata negativa all’alcoltest, per questo si sospetta un colpo di sonno.