L'auto finisce fuori strada e si ribalta: muore il 33enne Giacomo Bonci

L'auto finisce fuori strada,si ribalta più volte e finisce in un campo. Tragedia questa notte sulla strada lungo la provinciale 122 che collega Matelica a Gagliole, in provincia di Macerata.

Un ragazzo di 33 anni di San Severino, Giacomo Bonci, è morto nell'incidente mentre un giovane di 25 anni è rimasto ferito. Lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 3 di notte.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri della Compagnia di Camerino. Per il giovane 33enne non c'è stato nulla da fare mentre il 25enne è stato trasportato all'ospedale di Torrette. Quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita. Nella carambola sarebbero rimaste coinvolte altre due auto.