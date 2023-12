Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un albero: 16enne in ospedale

ANCONA - Incidente stradale nella mattinata di Natale nei pressi di via Torresi. Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale dopo essersi schiantato contro un albero mentre era in sella al suo scooter. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Torresi e via Tavernelle. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il 16enne abbia sbandato e centrato in pieno l'albero che si trova al lato della carreggiata. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che hanno soccorso il giovane e poi lo hanno trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Non è in pericolo di vita.