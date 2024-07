Tragico schianto nella notte: motociclista 35enne muore in superstrada dopo un frontale con un’auto

APIRO – L’impatto, violentissimo, è avvenuto poco prima delle 23, lungo la Strada Statale 76, nei pressi dello svincolo superstradale di Apiro. Un punto critico, nel quale sono in corso alcuni lavori che hanno portato ad un restringimento della carreggiata con l’utilizzo del doppio senso di marcia. Per cause ancora in fase di accertamento, a scontarsi sono state una moto che procedeva verso Fabriano ed un auto che viaggiava nella direzione opposta.

Nello scontro, stando alle prime ricostruzioni avvenuto frontalmente, il 35enne centauro è stato sbalzato al di fuori della sede stradale, finendo dopo un volo di diversi metri nella vegetazione che costeggia l'asfalto. Immediati i soccorsi prestati dalla Croce Verde di Cupramontana, ma il personale sanitario dopo aver provato a rianimare il giovane, non ha potuto fare altro che constatare il decesso a causa delle gravi ferite riportate nello scontro. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto ad eseguire i rilievi ed a cominciare a ricostruire la dinamica dell’incidente, nonché a deviare il traffico inibendo alla circolazione il tratto di superstrada interessato.