La moto si schianta con il Suv, si spezza a metà e il centauro finisce in ospedale: è in gravi condizioni

SCORCELLETTI (JESI) - La sua moto si schianta con un Suv, si spezza a metà e il centauro finisce in ospedale: è in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo in via Roma. A farne le spese è stato il motociclista 22enne. Per lui diversi traumi. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia stradale, 118 e Croce Verde di Jesi. Dinamica e responsabilità ancora tutte da ancora da accertare. Il centauro è stato portato in ospedale in codice rosso.