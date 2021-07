Perde il controllo della moto e finisce a terra. Paura per il ragazzo, portato a Torrette in eliambulanza

Perde il controllo della moto e finisce a terra. Paura per un 30enne di Ostra Vetere, portato in eliambulanza e ricoverato in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio a Sassoferrato, nel tratto di provinciale tra San Cassiano e Campodiegoli. Carabinieri al lavoro per ricostruire le cause della caduta.