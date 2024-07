Sbalzato dalla moto, terribile incidente per un centauro di 29 anni: è gravissimo

JESI - Stava viaggiando in sella alla sua moto lungo il rettilineo della Zipa, nei pressi dell'azienda Clabo. All'improvviso il 29enne avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa dell'impatto con una Volvo, finendo a terra. L'incidente ieri sera, poco prima delle 20. Il giovane centauro è subito parso in gravissime condizioni.

Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi, l'automedica del 118 e l'eliambulanza. Il 29enne è stato caricato a bordo di Icaro e trasportato in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la polizia locale di Jesi per i rilievi del caso e per ascoltare i testimoni presenti.