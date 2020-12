Incidente mortale a Jesi, pedone muore dopo essere stato investito

Investimento mortale poco fa a Jesi. La tragedia si è consumata intorno alle 18 lungo viale del Lavoro. Una persona stava attraversando la strada quando è stata investita da un veicolo, sembrerebbe un mezzo sanitario, ed è morta subito dopo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata portata via dalla carreggiata. Sul posto sono arrivati anche polizia e carabinieri per effettuare i rilievi, durante i quale la via è stata off limits. Disagi al traffico per circa un’ora e mezzo.