Tragico incidente in gara, gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista Nicola Venchiarutti. Aperto fascicolo per omicidio colposo

ANCONA - Sono notizie cautamente rassicuranti quelle che riguardano Nicola Venchiarutti, l'atleta 23enne friulano rimasto coinvolto nella giornata di ieri in un tragico incidente al termine del Gp Santa Rita di Castelfidardo. Incidente che è costato la vita al Direttore Sportivo della Viris Vigevano, Stefano Martolini.

Nel corso della notte Venchiarutti è stato sottoposto ad un intervento di decompressione midollare e di saldatura della vertebra polifratturata dall'equipe medica guidata dal dottor Roberto Trignani, esperto in Neurochirurgia, e l'operazione è andata a buon fine. Visitato questa mattina l'atleta ha risposto a tutte le stimolazioni ed è tornato ad alzare le gambe. Segnali positivi che fanno sperare in un decorso ospedaliero regolare anche se l'atleta rimane tutt'ora sotto osservazione per monitorarne lo stato di salute complessivo. Nicola Venchiarutti, che da dopo l'incidente è stato sempre accompagnato da vicino dai tecnici della Work Service Vitalcare Videa, è stato raggiunto anche dai genitori. «La società, nel ribadire il proprio cordoglio per il tragico decesso del direttore sportivo Stefano Martolini, vuole manifestare il proprio completo supporto all'atleta Nicola Venchiarutti» si legge in una nota dello stesso team. La procura, intanto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del ciclista. un atto dovuto per cercare di ricostruire le cause della tragedia avvenuta ieri pomeriggio.