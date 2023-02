Perde la vita durante lo stage, chiuse le indagini per la morte dello studente Giuseppe Lenoci

ANCONA – Morto durante lo stage, ad un anno dai fatti la Procura di Ancona ha chiuso le indagini sul fuori strada costato la vita a Giuseppe Lenoci, uno studente di 16 anni, di Monte Urano, impegnato in uno stage per l'alternanza scuola-lavoro. Il giovane aveva avuto un incidente stradale il 14 febbraio dello scorso anno, a Serra de' Conti, mentre si trovava a bordo di un furgone di una ditta di termoidraulica. Al volante c'era un collega di 38 anni, dipendente dell'azienda specializzata in cui il 16enne faceva lo stage. Il mezzo finì fuori strada e lo studente morì sul colpo. Oggi è arrivato il 415 bis al 38enne che era al volante e che ora è a un passo dal processo. Trascorsi i tempi tecnici che permetteranno all'indagato di chiedere di essere sentito dal magistrato o di presentare una memoria difensiva, la Procura potrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio o archiviare. L'indagato, difeso dall'avvocato Igor Giostra, è accusato di omicidio stradale.

Lenoci e il 38enne erano insieme, erano andati a fare dei lavori in zona, fuori dalla loro provincia. Il 16enne si trovava seduto nel posto del passeggero a bordo del furgone di una ditta di termoidraulica di Molini di Tenna (Fermo). Il conducente aveva detto di aver sterzato per evitare un altro veicolo che avrebbe invaso la sua corsia di marcia. Lui era stato poi sbalzato fuori dall'abitacolo mentre il 16enne era rimasto dentro quando il furgone si schiantò contro una pianta. Sul mezzo il pm Serena Bizzarri aveva disposto una perizia per stabilire a che velocità andava quando è finito fuori strada e per escludere anomalie o guasti che potevano aver fatto perdere il controllo al conducente risultato negativo ai controlli di droga e alcol. Domani intanto Monte Urano ricorderà il giovane morto con una fiaccolata a partire dalle ore 17