Tragedia nella notte, l'auto di Riccardo si ribalta: lui muore a soli 22 anni

L'auto che sbanda e si schianta contro il guardrail, poi in una frazione di secondo si ribalta con Riccardo che non riesce più a controllarla. Tragedia questa notte tra le frazioni di Melano-Marischio, a Fabriano, dove Riccardo Pelati ha perso la vita.

Il giovane, appena 22 anni, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua Fiat Punto e si è schiantato contro il guardrail lungo la strada che collega Fabriano e Sassoferrato. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti ma all'arrivo degli operatori del 118 per Riccardo non c'era più niente da fare. La salma si trova alla casa funeraria Infinitum di Bondoni, in via Nenni, dove nella giornata di domani verrà aperta la camera ardente. I funerali verranno invece celebrati il 14 settembre alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine della Misericordia. Riccardo lascia mamma Simonetta, il papà Ermenegildo ed il fratello Michele.