Tragico schianto con lo scooter, per il 17enne dichiarata la morte cerebrale

MONSANO - Non ce l'ha fatta lo studente di 17 anni coinvolto in un gravissimo incidente stradale nella giornata di martedì. Le condizioni del giovane erano subito parse disperate già all'arrivo dei soccorritori. Dopo 48 ore di flebili speranze i medici hanno dichiarato la morte cerebrale e la famiglia avrebbe acconsentito all'espianto degli organi. L'incidente era avvenuto tra via Puglie e via Romagna dove il 17enne, in sella allo scooter insieme ad un suo amico, era stato centrato in pieno da un camion. Oggi la tragica notizia della sua morte che ha sconvolto un'intera comunità.