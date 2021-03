Tragedia a Torrette, morto l'automobilista ferito dopo l'incidente

Non ce l'ha fatta l'anziano 87enne, vittima questa mattina di un tragico incidente in via Conca, a pochi metri dalla rotatoria del McDonald's. L'uomo era alla guida della sua Honda Civic quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato contro un mezzo dei vigili del fuoco, che procedeva in sirena per effettuare un intervento.

L'auto è andata praticamente distrutta e le sue condizioni sono subito parse gravissime. L'anziano è purtroppo spirato qualche minuto dopo. Sul posto anche la polizia municipale.