Niccolò non ce l'ha fatta, il 31enne è morto in ospedale: era rimasto coinvolto in un terribile incidente

FALCONARA - Ha lottato come un leone Niccolò ma questa mattina il suo cuore ha messo di battere. Il giovane capotreno di Montemarciano è morto all'ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto, lo scorso 19 giugno, mentre era in sella al suo scooter.

Le condizioni di Niccolò Bontempi erano subito parse disperate. Il ragazzo infatti aveva riportato un trauma cranico e diverse lesioni interne. L'incidente era avvenuto in via Flaminia dove il 31enne si era scontrato contro una Mazda condotta da una donna di 26 anni. Un impatto violentissimo che aveva sbalzato il 31enne sull'asfalto. Poi la corsa in ospedale in condizioni critiche e per giorni le speranze appese ad un filo in attesa di un miracolo che non è arrivato. Questa mattina la tragica notizia: Niccolò non ce l'ha fatta.