Altro sangue sulle strade, centauro perde la vita dopo un terribile schianto

MONSANO - Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a seguito di un tragico incidente in via Italia, nei pressi di Sant'Ubaldo. L'uomo, di 75 anni, è deceduto dopo lo schianto contro una Tesla. Sul posto gli operatori del 118 e l'eliambulanza. Purtroppo per il centauro non c'è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta poco dopo le 17. Intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi del caso.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO