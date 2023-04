Scontro tra moto, nulla da fare per il centauro anconetano: Massimo è morto

CAMERINO - Incidente tra due moto, muore un centauro anconetano. Si tratta di Massimo Aquilanti, 62anni. L'altro ferito è stato portato all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto per cause ancora in corso di accettamento stamattina lungo la provinciale 256 nei pressi di Camerino. I due facevano parte dello stesso gruppo di motociclisti. Inutile l'arrivo dell'eliambulanza, 118 e Croce Rossa, così come i tentativi di rianimazione. Sulla dinamica indagano i carabinieri.