Si schianta contro una mietitrebbia: muore un giovane motociclista

CASTELFIDARDO - Tragico incidente poco fa in centro a Castelfidardo, in via XXV Aprile: per cause ancora da accertare un motociclista in sella al suo mezzo si è schiantato contro una mietitrebbia. Per il centauro 26enne non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, l’automedica insieme alla Croce Verde e le forze dell’ordine. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso del 118 che però poco dopo è rientrato alla base. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della disgrazia.