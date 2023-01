Investito sulle strisce pedonali, l'uomo è morto dopo tre giorni di agonia

ANCONA – E' morto dopo tre giorni dall'investimento. Non ce l'ha fatta il bengalese di 37 anni che venerdì scorso era stato travolto in via Marconi, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Ieri sera l'ospedale di Torrette, dove era ricoverato, ha constatato la morte cerebrale.

La salma è ora a disposizione della magistratura che procederà per omicidio stradale. L'uomo era residente nel quartiere del Piano e si trovava davanti all'ex ufficio postale, in prossimità del negozio di strumenti musicali, prima della rotatoria di piazza Rosselli, quando è stato investito da una Ford condotta da un uomo che non era risultato positivo all'alcol. In ospedale era stato portato in condizioni gravissime, dalla Croce Gialla, e i medici si erano riservati la prognosi.