Davide, morto a 24 anni mentre era in sella alla sua moto. Fatale lo schianto contro il guardail

ARCEVIA - Una comunità intera in lacrime per la morte di Davide Paolini, 24 anni, vittima nella giornata di ieri di un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto.

Il giovane, classe 2000, si trovava lungo l'Arceviese quando ha perso il controllo del suo mezzo ed è finito contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, l'eliambulanza ed i carabinieri di Arcevia. Per Davide però non c'era più niente da fare.