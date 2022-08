Incidente mortale, nello scontro con un’auto perde la vita un centauro 53enne

MONSANO- Tragico incidente a Monsano, ieri sera (24 agosto) intorno alla mezzanotte. A seguito di un impatto avvenuto in via Marche (nei presso dell’ex Mercatone Uno) tra un’automobile e una moto, ha perso la vita un centauro di 53 anni che dopo essere stato centrato è sbalzato avanti di diversi metri. Il ragazzo alla guida della Bmw (un 25enne), invece, è rimasto lievemente ferito.

Ancora da chiarire le cause dell’impatto ma, dai primi riscontri, sembrerebbe che l’auto possa aver invaso la corsia da dove proveniva la moto. Sul posto sono arrivati tempestivamente i soccorsi, in particolare la Croce Gialla di Chiaravalle e l’automedica, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico nel tratto interessato.