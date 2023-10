Tragedia sulla strada, 19enne morto sul colpo

URBANIA - Perde il controllo dell'auto, muore sul colpo. A perdere la vita è stato un ragazzo di 19 anni intorno alle 3,30. Cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. L'incidente è avvenuto lungo la statale 745. Sul posto anche i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario ai rilievi.