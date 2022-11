Il paziente stava tornando a casa dall'ospedale, alla guida dell'ambulanza un 27enne: le vittime del tragico incidente

CHIARAVALLE - Un 27enne di Senigallia ed un 81enne originario San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, residente anche lui a Senigallia. Sono loro le due vittime del tragico incidente di questa mattina. Il giovane era alla guida dell'ambulanza della Croce Rossa quando il suo mezzo è stato schiacciato da un camion che, sopraggiungendo sulla corsia opposta, si è ribaltato. Ineviabile lo schianto che ha coinvolto anche un altro mezzo, un suv Bmw.

Per il conducente dell'ambulanza e per il paziente non c'è stato niente da fare. Ferito in modo grave ma non in pericolo di vita un altro operatore della Croce Rossa, di 59 anni, trasportato all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso. L'ambulanza della Croce Rossa di Senigallia era partita dal nosocomio di Torrette, ad Ancona, ed avrebbe dovuto raggiungere l'abitazione dell'81enne. Per cause ancora da chiarire l'autoarticolato con rimorchio, guidato da un romeno di 29 anni, si è improvvisamente ribaltato ed ha travolto il mezzo di soccorso, schiacciandolo contro il guardrail. Lunghe la manovre per il recupero dei corpi con la strada che è stata chiusa al traffico per ore.