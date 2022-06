Travolti e uccisi da un'auto, Alberto e Stefania sono morti mentre pedalavano in bicicletta. Il dolore dei compagni

MARINA DI MONTEMARCIANO - Alberto Catani, 42 anni, e la sua compagna Stefania Viterbo, 39enne originaria di Bari ma da tempo residente nelle Marche, sono morti questa notte, mentre andavano in bici, travolti da una Panda su cui viaggiavano una donna e sua figlia. Ancora da accertare le cause dello sbandamento e dello schianto della vettura.

Questa tragedia immane, avvenuta a mezzanotte circa, ha squarciato la tranquilla notte estiva a Marina di Montemarciano. Alberto, rappresentante di prodotti alimentari, era un grande appassionato di calcio e aveva militato come centrocampista in squadre come la Vis Pesaro e il Fano. Per la coppia non c'è stato nulla da fare. Vivevano a Montemarciano.

La Società Biagio Nazzaro piange la scomparsa del ragazzo e gli dedica un post su Facebook: «Centrocampista dalla classe cristallina ex Fano e Vis Pesaro, indossò i colori rossoblù in Eccellenza nel 2005 per un breve periodo e nel 2006. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze di tutto l'ambiente biagiotto».