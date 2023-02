Tragedia in autostrada, restano critiche le condizioni del bambino di 12 anni: gli ultimi aggiornamenti dall'ospedale

ANCONA - Il bambino di 12 anni coinvolto nell'incidente stradale di Grottammare, lungo la A14, resta in condizioni critiche all'ospedale Salesi. Il ragazzino è sedato e in ventilazione meccanica, come fa sapere lo stesso ospedale tramite un bollettino ufficiale.

" Il bambino è giunto cosciente e ha raccontato gli eventi- si legge nella nota- al momento non vi è indicazione chirurgica per le lesioni emorragiche cerebrali che saranno monitorate con controlli TC. Attualmente il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è sottoposto a intervento chirurgico ortopedico. Nella mattinata di domani il paziente sarà sottoposto a intervento chirurgico maxillo-facciale. Le condizioni cliniche al momento si mantengono stabili e soddisfacenti sul piano emodinamico, respiratorio e metabolico. Il paziente è sedato e in ventilazione meccanica; è sottoposto a terapia antibiotica per la prevenzione delle possibili complicanze infettive, sono state eseguite emotrasfusioni. Le condizioni cliniche risultano critiche e la prognosi è riservata".