Morta sotto le ruote di un tir, nessuna responsabilità del camionista: assolto

ANCONA - Marisa Evangelisti tornava a casa con la spesa appena fatta quando un tir la investì a pochi metri dalla sua abitazione. La donna, 85 anni, morì sul colpo. Sono passati cinque anni dall’incidente e per quella morte il tribunale di Ancona ieri ha deciso che non ci sono responsabili. È stato assolto infatti dalla giudice Francesca Pizii, perché il fatto non costituisce reato, il camionista albanese, 38 anni. Era accusato di omicidio stradale. L’incidente era avvenuto a Torrette, il 20 dicembre del 2018, alla rotatoria di via Conca, quella vicino al McDonald’s. Marisa attraversava sulle strisce ma non ci sarebbe stata possibilità per il camionista di vederla. Insomma una tragica fatalità. Le motivazioni della sentenza usciranno tra 90 giorni. L’imputato era difeso dall’avvocato Arjol Kondi. I familiari della vittima si erano costituiti parte civile con gli avvocati Marta Balestra e Giordano Gagliardini. La vittima era la moglie di Pietro Lucconi, imprenditore edile di Falconara noto per aver costruito l’hotel Touring. Abitava in via Metauro.