Tragico schianto in moto, la vittima è Jennifer Fiori: aveva 35 anni

E' Jennifer Fiori la vittima del tragico incidente di lunedì pomeriggio nel senigalliese, tra le frazioni di Brugnetto e Cannella. La donna, 35 anni, si è schiantata con la sua moto contro un'auto. La tragedia è avvenuta intorno le 17 ed i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso: inutili infatti i tentativi di rianimare la giovane donna.

Jennifer era nata a Fabriano nel 1986 ed attualmente era residente a Sassoferrato, dove alle ultime elezioni amministrative si era candidata come consigliera comunale. Amava lo sport Jennifer, ed il ciclismo in particolare, tanto da praticarlo anche a livello agonistico. Nel 2013 aveva raggiunto un traguardo prestigioso conquistando il quinto posto al campionato italiano donne èlite, risultato che le aveva fatto guadagnare la convocazione ai raduni della nazionale italiana. Attualmente lavorava come vicedirettore in un supermercato continuando però a coltivare la sua passione per il ciclismo.

La salma di Jennifer Fiori si trova attualmente all'obitorio dell'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari. I mezzi coinvolti nello schianto sono stati sequestrati.