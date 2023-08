Incidente da spavento, automobilista in codice rosso: feriti anche due bambini

MONTEGRANARO - Schianto da brividi intorno a mezzogiorno in via Craxi: l'incidente, per cause ancora da verificare, ha coinvolto due auto. Cinque le persone ferite, compresi due bambini che viaggiavano nella stessa vettura. Sono stati portati in ospedale in codice di media gravità. Il conducente di una delle due auto, invece, è arrivato a Torrette in codice rosso con l'eliambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario ai rilievi.