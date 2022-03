Ciclista cade lungo il sentiero, paura sul Monte Conero: atterra Icaro

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 11.30 di questa mattina, per soccorrere un ciclista caduto nei sentieri che si percorrono sul Monte Conero.

La squadra di Ancona, in collaborazione con i sanitari del 118, ha prima provveduto a stabilizzare l’uomo, e poi trasportato a spalle con una barella specifica presso una piazzola dove li attendevano i medici dell’eliambulanza per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.